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В России разработают программу медицинской реабилитации на ближайшие пять лет

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Путин поручил разработать программу медицинской реабилитации на 2021–2026 годы

В России начнется разработка программы медицинской реабилитации на ближайшие пять лет. Такое распоряжение дал правительству президент Владимир Путин, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить: с учётом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021-2026 годы», — говорится в перечне поручений по итогам участия Президента в заседании XX съезда партии «Единая Россия».

Финансирование программы, согласно поручению, будет вестись из федерального бюджета. В целом на разработку и реализацию медицинской реабилитации выделят 100 миллиардов рублей, из которых 60 миллиардов рублей придется на период с 2021 по 2024 год.

Кроме того, о ходе выполнения поручения необходимо доложить до 15 августа 2021 года, после чего готовить доклады раз в полгода.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» рассказала о планах по повышению качества жизни инвалидов. На данный момент уже определены основные направления программы по их поддержке.

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