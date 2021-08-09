Две трети украинцев назвали себя бедными

Только один процент украинцев относит себя к среднему классу, а две трети (67,1 процента) считают себя бедными. Об этом свидетельствуют данные отчета Госстата Украины «Самооценка домохозяйств уровня своих доходов 2020 года», на который ссылается «Экономическая правда».

Еще 31,9 процента объяснили, что не считают себя бедными, однако и до среднего класса не дотягивают. Для отнесения себя к среднему классу 71,3 процента украинцев нужен доход в 22 тысячи гривен в месяц (порядка 60 тысяч рублей).

Доля граждан Украины, которые могут назвать себя состоятельными, не приводится. Исходя из методологии исследования, таковых оказалось менее 0,1 процента.

Материалы по теме Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России? Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия?

В отчете указано, что лишь 1,6 процента домохозяйств заметили улучшение материального положения за последние 12 месяцев, а 4,4 процента считают, что оно скорее улучшилось. Между тем 43,6 процента полагают, что их материальное положение не изменилось, а остальные уверены, что оно либо скорее ухудшилось (29,2 процента), либо точно ухудшилось (21,2 процента).

Оптимизм относительно перспектив своих доходов украинцы также не испытывают. Ожидают улучшения материального положения только 7,1 процента домохозяйств, а 47,4 полагают, что оно останется без изменений. Почти столько же, 44,3 процента, готовятся к тому, что денег станет меньше, а 1,2 процента отказались давать прогноз.

Ранее Госстат сообщил, что в июне 2021 года средняя зарплата на Украине выросла до рекордных 14 313 гривен (около 39 тысяч рублей). Это сравнимо со средней зарплатой в Южном и Приволжском федеральном округах России, а также выше, чем в Северо-Кавказском федеральном округе.

Кроме того, в минувшем году Украина оказалась мировым лидером по росту минимальных зарплат, в республике увеличили этот показатель на 27 процентов.