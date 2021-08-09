Врач назвал самую проблемную инфекцию для эпидемиологов

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что на данный момент главной проблемой эпидемиологов, кроме коронавируса, являются внутрибольничные инфекции, с которыми не всегда могут справиться антибиотики. Эти заболевания не всегда погибают от дезинфицирующих средств, поражая пациентов даже с сильным иммунитетом, пишет «Вечерняя Москва».

Шунков назвал проблемными инфекциями внутрибольничные инфекции, которые возникают из-за полирезистентных бактерий. Против них не действуют антибиотики, поэтому для лечения против них требуются сочетания антибактериальных препаратов.

Материалы по теме «От него осталась лишь оболочка» Что ждет семьи смертельно больных людей в России и как им помочь? Страшнее коронавируса Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись

«Эти инфекции устойчивы к дезинфицирующим препаратам, пробивают даже сильный иммунитет, и с каждым десятилетием их становится больше. Они взаимодействуют друг с другом, перенимая гены резистентности, и являются проблемой эпидемиологии номер один», — объяснил врач.

Эпидемиолог считает, что, например, туберкулез реально победить во всем мире. Однако для этого понадобится зафиксировать всех заболевших носителей, вылечить их, места их пребывания продезинфицировать, а также привить от инфекции всех людей. Для реализации такой программы необходимо сотрудничество стран, а также разработка масштабной программы элиминации.

«Такие программы были реализованы в отношении натуральной оспы и полиомиелита. Все это — деньги и время. Но выгода от профилактики всегда превышает затраты на лечение последствий, не говоря о количестве спасенных жизней», — отметил Шунков.

Ранее главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко сообщил об эффективности прививок против мутаций коронавируса. Вакцинация служить одним из способов путей блокировки распространения мутаций COVID-19.