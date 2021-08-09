Российское рыболовецкое судно загорелось в норвежском порту

Российское рыболовецкое судно «Таманго» загорелось в норвежском порту Киркенес, об этом сообщила местная газета «Сёр-Варангер авис».

Отмечается, что никто не пострадал, команда —22 члена экипажа — была эвакуирована. Пожарные расчеты начали тушение в 14:10 по московскому времени. Администрация порта ищет жилье, чтобы временно разместить моряков. Сотрудник полиции провинции Финнмарк Бьёрн Тормод Сиверсен отметил, что полиция завершит свою работу, как только пожар будет потушен, поскольку судно принадлежит России, в этих случаях местное расследование не проводится.

Траулер «Таманго» был построен в 1967 году. Оно направилось в Норвегию, чтобы заняться ловлей краба-стригуна в Баренцевом море.

В апреле 2021 года российское рыболовецкое судно «Прометей» загорелось в порту южнокорейского города Пусан. На ликвидацию пожара понадобилось два с половиной часа. С пожаром боролись 78 пожарных, 50 сотрудников береговой охраны и два охранных судна.

