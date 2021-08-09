Квентин Тарантино поклялся никогда не давать матери денег и сдержал слово

Американский режиссер Квентин Тарантино в детстве поклялся никогда не делиться с матерью своими деньгами и сдержал слово. Об отношениях с родственницей звезда рассказал в интервью Page Six.

Актер отметил, что в юности обиделся на слова матери о его писательской карьере. В начальной школе Тарантино начал сочинять сценарии во время занятий, но из-за этого у него возникли проблемы с учителями. Преподаватели воспринимали увлечения мальчика как «вызывающий акт бунта».

Первый серьезный сценарий будущий режиссер «Криминального чтива» написал в 12 лет, но мать была недовольна работой сына. Ее не устраивали его проблемы в школе. «Она кричала на меня... А затем в середине своей тирады сказала: "О, эта твоя писательская карьера, которую ты делаешь. Это дерьмо закончено!"» — вспомнил режиссер.

Тогда мальчик придумал план мести. «Когда я стану успешным писателем, вы никогда не получите ни цента от моего успеха. Для тебя не будет дома, отпуска и Cadillac. Ты ничего не получишь», — решил он.

Спустя десятилетия Тарантино сдержал обещание. Он помог матери только однажды, когда у нее возникли серьезные проблемы с налоговой.

В июне режиссер заявил об уходе из кино после съемок своего десятого фильма. О чем будет финальная лента, Тарантино не рассказал. Однако он признался, что хотел бы создать ремейк своего полнометражного дебюта «Бешеные псы», но тут же заверил фанатов, что это только мысли вслух.