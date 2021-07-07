Квентин Тарантино купил кинотеатр с вековой историей

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино сообщил, что купил в Лос-Анджелесе старинный кинотеатр Vista, расположенный на одной из центральных улиц города — бульваре Сансет, пишет The Hollywood Reporter.

Тарантино рассказал, что в кинотеатре находится только один зал для 400 зрителей, который сейчас закрыт из-за пандемии коронавируса. Однако режиссер надеется открыть его к Рождеству. По его словам, в кинотеатре с вековой историей планируют показывать как старые, так и новые фильмы.

Режиссер заверил, что Vista будет отличаться от кинотеатра New Beverly Cinema, который он приобрел ранее. «Vista — прекрасная жемчужина в королевской короне», — подчеркнул он.

Впервые кинотеатр Vista открыли почти сто лет назад — в октябре 1923 года. В разные периоды в нем не только устраивали показы фильмов, но и ставили водевили. Известный New Beverly Cinema Тарантино приобрел в 2007 году: в этом кинотеатре демонстрируют только 35 - и 16-миллиметровые фильмы. Большинство из них режиссер предоставил из собственной коллекции.

Ранее Тарантино заявил, что уйдет из кино после десятого фильма. Он признался, что хотел бы создать ремейк своего полнометражного дебюта «Бешеные псы», но тут же заверил фанатов, что это только мысли вслух.