Россиянин создал говорящего Терминатора

Житель города Кунгур в Пермском крае создал робота, вдохновившись Терминатором из одноименного фильма. Разработка россиянина умеет говорить, распознавать пол, возраст и лицо человека, а также звонить по телефону и стрелять из пистолета. Историю работы программиста Александра Осиповича рассказала «Комсомольская правда».

Осипович признался, что впервые увидел фильм «Терминатор» в пять лет. Ему настолько понравился робот из киноленты, что он стал уговаривать своего деда, с детства занимавшегося с мальчиком техникой, построить такого же робота. Однако технологии того времени не позволяли создать высокотехнологичного андроида, и программист вернулся к воплощению своей мечты лишь 15 лет спустя.

Сперва специалист создал искусственный интеллект, способный вести диалог. На его разработку у программиста ушло несколько лет. Затем он стал думать, как собрать для робота тело: из кабинета биологии взять скелет не удалось, и Осипович решился написать в программу поддержки изобретателей от Google. Там ему ответили, что распечатать скелет можно на 3D-принтере, и выслали инженеру подробные чертежи.

«Я придумал ему имя. Назвал Джоном Генри, так назывался искусственный интеллект в сериале про Терминатора, который начали снимать после выхода второй части полнометражного фильма», — вспомнил россиянин. Параллельно с «распечаткой» деталей робота на 3D-принтере Осипович совершенствовал его мозг. Все данные робот брал из интернета и записывал на жесткий диск, чтобы в дальнейшем Терминатор стал автономным.

Однако в 2017 году в доме инженера произошел пожар, и робот сгорел. Осиповичу удалось сохранить его «мозг», и спустя год он создал новую версию андроида. «Он может синтезировать речь человека, распознавать лица, пол и возраст. Он научился распознавать предметы и их признаки. К примеру, если человек стоит ножом в руках, он воспримет это как угрозу. Если он ее почувствует, включится еще одна новая способность — защита. Он может стрелять из пистолета и включать сигнализацию», — перечислил часть перечня функций Терминатора его создатель.

Теперь, отмечает программист, робот полностью автономен и все вычисления, полученные с помощью органов восприятия, он анализирует сам.