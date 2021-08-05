Детский телепроект в Башкирии получил приз фестиваля «Щит России»

Детский информационно-познавательный проект «Солнечный город» государственной телекомпании «Башкортостан» стал лауреатом фестиваля военно-патриотических медиа-программ «Щит России». Об этом пишет «Башинформ».

Отмечается, что проект, в котором участвуют начинающие журналисты, получил уже четвертую награду в конкурсе. «Ребята записывают свои радио- и телепередачи в профессиональных радио- и телестудиях. Мы затрагиваем самые разные темы, рассказываем о жизни города, республики, страны, мира», — рассказала руководительница проекта Луиза Ахтямова.

Всего на участие в творческом конкурсе фестиваля поступила 341 заявка от претендентов из таких городов, как Калининград, Хабаровск и Ханты-Мансийск. В 2021 году фестиваль «Щит России» был посвящен Году науки, 60-летию освоения космоса и 80-летию начала Великой Отечественной войны.