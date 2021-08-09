Родные погибшей под Тулой двухлетней девочки раскрыли детали убийства

Родные женщины и двухлетней девочки из деревни Панарино Тульской области, в которых стрелял из ружья 69-летний житель, раскрыли детали убийства. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что в настоящее время потерпевшая находится в реанимации, и медики пока не дают прогнозов. Ребенка будут хоронить во вторник, 10 августа.

«Такую ляльку, такую красивую, такую хорошую...» — поделился родственник погибшей девочки.

По словам отца ребенка, перед убийством подозреваемый велел одному из мальчиков, который играл на улице, выбросить мусор, на что тот ответил: «Иди сам выкини».

«И он: "Что? Ты как со мной разговариваешь, щенок? Сейчас дам тебе оплеуху". И побежал в сторону мусорки. Светло, прожекторы горят. И он за ним побежал, не может догнать. Пару шагов сделал и говорит: "Ну я тебя сейчас застрелю". Повернул за ним и целенаправленно пошел от детской площадки прямо к себе в дом», — рассказал отец девочки.

Он отметил, что окружающие думали, что пенсионер так шутил. Однако позже они услышали первый выстрел. Собеседник подчеркнул, что никто не ожидал, что подозреваемый будет стрелять дальше.

«И когда он уже второй раз направил [ружье] в сторону мусорки, моя жена шла домой положить дочь маленькую спать. И она как раз когда проходила мимо, когда он стрелял в сторону мусорки, где этот мальчик бегал. Он же ему кричал: "Я тебя сейчас застрелю". И вот, когда она проходила, дробь, получается, попала и в жену, и в дочку», — пояснил россиянин.

В воскресенье, 8 августа, в деревне Панарино пьяный 69-летний мужчина выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью на руках. От полученного ранения ребенок скончался на месте. Женщина была срочно госпитализирована. Уже известно о возбуждении уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего») и части 3 статьи 30 пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ.