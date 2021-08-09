СК опубликовал видео с места убийства двухлетней россиянки из ружья

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места убийства двухлетней девочки в деревне Панарино Тульской области. Ролик появился на YouTube-канале ведомства.

На кадрах видно, как несколько сотрудников СК занимаются осмотром местности. Само ружье, которое стало орудием убийства ребенка, в это время лежит на краю песочницы.

В воскресенье, 8 августа, в деревне Панарино пьяный 69-летний россиянин выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью на руках. От полученного ранения ребенок скончался на месте, а женщина была госпитализирована. Уже известно о возбуждении уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ и части 3 статьи 30 пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ.

Позднее выяснилось, что мужчина выстрелил минимум два раза: первый — в воздух, второй — не прицеливаясь. После этого он вернулся в дом. Причина произошедшего на данный момент устанавливается. ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах передает, что мужчину якобы оскорбили смеющиеся дети, а женщина с ребенком просто проходила мимо.