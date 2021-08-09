Россияне раскупили тракторы и плуги

В первом полугодии 2021 года на внутреннем рынке в России резко выросли продажи сельхозтехники. Как сообщает «Коммерсантъ», продажи подскочили в 1,5 раза. Показатель вырос на 43,3 процента, до 93,9 миллиарда рублей, подсчитали в «Росспецмаше».

За шесть месяцев объем производства вырос до 112,7 миллиарда рублей (плюс 45 процентов). Активнее всего производились плуги и сельхозтракторы, опрыскиватели, сеялки и зерноочистительные машины. Меньше всего выросло производство самоходных косилок и снегоуборочных комбайнов. Общий объем продаж составил 94 миллиарда рублей.

При этом импорт осложняется глобальными проблемами с нехваткой комплектующих для техники. Кроме того, указывает газета, сейчас производители обеспокоены тем, что господдержка отрасли может прекратиться. Согласно основной программе поддержки, аграрии могут получить скидку на покупку техники. В то же время к концу июля уже выдано скидок на 10,5 миллиарда рублей при годовом бюджете в десять миллиардов.

В настоящее время спрос на агрорынке поддерживается как сезонностью, так и скидками. Остановка программы, опасаются в «Росспецмаше», может привести к тому, что сельхозтехника на внутреннем рынке подорожает по крайней мере на 10–15 процентов. Дополнительным отягощающим фактором в этом случае может стать также рост цен на металл. Причем у иностранных игроков такая тенденция уже начала прослеживаться. Например, у американских компаний цены выросли в среднем на 10–15 процентов, а, у европейских — на 5–9 процентов.

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2021 года экспорт российской сельхозтехники в Европу резко вырос. Как подсчитали в «Росспецмаше», отгрузки за рубеж увеличились в 2,2 раза — до 3,9 миллиарда рублей в денежном выражении. Причем российскими тракторами, плугами и другой техникой активно закупались не только страны бывшего СССР, но и Европа. Активнее всего иностранцы покупали тракторы, пресс-подборщики, плуги и зерноуборочные комбайны.