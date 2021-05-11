Европа массово скупила российские тракторы и плуги

За первое полугодие 2021 года экспорт российской сельхозтехники в Европу резко вырос. Как подсчитали в «Росспецмаше», отгрузки за рубеж увеличились в 2,2 раза — до 3,9 миллиарда рублей в денежном выражении. Причем российскими тракторами, плугами и другой техникой активно закупались не только страны бывшего СССР, но и Европа, пишет «Коммерсантъ».

Активнее всего иностранцы покупали тракторы, пресс-подборщики, плуги и зерноуборочные комбайны. Росту экспорта во многом способствует отложенный спрос, низкий курс рубля и высокая стоимость зерна на мировом рынке. Однако игроки рынка опасаются за будущие поставки из-за увеличения цен на металл.

Материалы по теме Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это? Дорога молодых. Безработица во всем мире бьет по молодежи. Как с ней справляется Россия?

«Рост цен на металл вкупе с относительно дорогим финансированием может оказать негативное влияние», — прокомментировал эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский. Он напомнил, что на внутреннем рынке производители ограничены в повышении цены на продукцию индексом дефлятора (5 процентов), а на внешнем — нет. То есть, указал эксперт, отечественным машиностроителям нужно будет конкурировать по цене на технику с китайскими и другими производителями. Следовательно, цены придется сдерживать на фоне увеличения себестоимости.

По оценкам правительства, с начала года арматура, листовой, фасонный металл и трубы подорожали на 30 процентов. На фоне роста цен на сталь власти ищут возможности снизить стоимость металлопродукции, и одним из вариантов было обязать компании перечислять в бюджет доходы выше установленного уровня. Другой способ — повышение налогов для компаний, чтобы из этих денег предоставлять субсидии стройкам.