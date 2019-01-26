Россия увеличила экспорт сельхозтехники на 40 процентов

Российские сельскохозяйственные предприятия за 2018 год увеличили поставки на внешний рынок на 40 процентов, до 11 миллиардов рублей. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает «Вести Экономика».

По его словам, на сегодняшний день российские комбайны занимают порядка 15 процентов глобального рынка, а энергонасыщенные трактора — до 25 процентов. Мантуров спрогнозировал, что объемы экспорта сельхозтехники в ближайшие пять лет продолжат расти, к 2024 году этот показатель должен вырасти в 2,5 раза. «Мы сможем нарастить долю экспорта в отрасли как минимум до 50% от величины отгрузок на внутренний рынок», — уверен министр.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства, Россия в последние годы наращивает экспорт продовольствия. Однако происходит это в основном за счет роста экспорта зерна, на которую приходится около трети всего экспорта. Всего на экспорт в 2017 году было поставлено продукции на 20,7 миллиарда долларов, рост составил 21,1 процента. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, Россия превращается в современную аграрную державу, став сильным игроком рынка.

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