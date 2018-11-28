Московский кредитный банк профинансирует поставки крупнейшего экспортера зерна

Московский кредитный банк предоставил крупнейшему российскому экспортеру зерна ТД «РИФ» предэкспортное финансирование в рамках мультивалютного кредитного договора. Компания также воспользовалась услугами банка в части субсидируемого кредитования и в результате получила финансирование на льготных условиях. Об этом говорится в сообщении банка.

По словам начальника управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса Натальи Баховой, обслуживание компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, является одной из приоритетных стратегий банка. «Мы следим за потребностями клиентов и развиваем нашу продуктовую линейку соответственно задачам импортеров и экспортеров» — отметила она. – Одним из главных экспортных направлений остается сельскохозяйственный рынок. За прошедшие 17 лет экспорт сельхозпродукции и продовольствия из России вырос в 15 раз — с 1,3 миллиарда долларов в 2000-м до, оценочно, 20,1 миллиарда долларов в прошлом году. В 2017 году был обновлен исторический рекорд по сбору зерна, составивший 135,4 миллиона тонн».

Торговый Дом «РИФ» создан в 2010 году в Ростове-на-Дону. Основными направлениями деятельности компании является закупка внутри России, продажа на внутреннем рынке и экспорт сельскохозяйственной продукции — пшеницы, кукурузы, ячменя, а также бобовых и масличных агрокультур. За период с июля по май сезона 2017/18 года зерна тридцать крупнейших экспортеров страны отправили за рубеж 78 процентов всего вывезенного из России. ТД «Риф» удерживает первое место в течение четырех сезонов подряд: компания вывезла почти на 61 процент больше, чем за аналогичный период сезона 2016/17 года — 6,7 миллиона тонн или почти 13,5 процента от всего объема российского экспорта.

Московский кредитный банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком России.В соответствии с данными рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, по состоянию на конец третьего квартала 2018 года Банк входит в Топ-3 частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ.

