В Госдуме захотели запретить въезд в Россию нападающим на русскоговорящих

Депутаты Госдумы захотели запретить въезжать в Россию тем, кто допускает нападения на русскоговорящих граждан. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

С подобной инициативой депутаты выступили после нескольких случаев нападения на говорящих на русском языке, которые произошли на территории Киргизии. «Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», — заявил Володин.

В частности, отметил он, в Госдуме уже начали готовить обращение на имя председателя парламента Киргизии с просьбой взять на личный контроль ситуацию с девушкой-продавцом, на которую напал покупатель из-за того, что она говорила с ним на русском. Володин напомнил, что это уже не первый подобный случай в республике, несмотря на то, что в Киргизии русский язык имеет статус официального — это закреплено в конституции страны.

Ранее в августе сообщалось, что в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. Сначала клиент центра в грубой форме потребовал, чтобы сотрудница разговаривала с ним исключительно на киргизском, а затем начал оскорблять девушку и бросил в ее голову калькулятор.

До этого стало известно, что в Киргизии закрыли дело об избиении мальчика, которого сверстники травили из-за того, что он русский и «не верит в Аллаха». Власти республики ограничились извинениями перед семьей потерпевшего и профилактическими беседами с виновниками происшествия.