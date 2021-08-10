В Москве ответили на заявление Лукашенко об условии признания Крыма

В Москве ответили на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об условии признания Крыма частью России, передает РИА Новости.

Признанию Белоруссией российской принадлежности Крыма ничто не мешает, тем более Будапештский меморандум, заявил источник агентства. Он отметил, что белорусские бизнесмены работают на полуострове наряду с российскими олигархами, о которых говорил Лукашенко.

Собеседник агентства добавил, что вопрос признания Крыма отражен в союзном договоре России и Белоруссии: Союзное государство состоит из территорий государств-участников, которые определяются их Конституциями.

9 августа Лукашенко пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи. «Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. (...) Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю», — сказал он.

Он добавил, что у него «развязаны руки» из-за действий украинских властей. «Они взвыли: "Лукашенко полетит в Крым через Россию!" Так я ж через Украину не могу полететь. Безумцы», — заявил белорусский президент.

После этого МИД Украины вызвал к себе временного поверенного в делах Белоруссии Кирилла Камышева для вручения ноты протеста.