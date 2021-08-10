В Челябинском музее раскрыли историю необычного экспоната

В Государственном историческом музее Южного Урала хранится более 330 тысяч экспонатов. У каждого, как рассказывают сотрудники, есть своя история. Происхождение самых необычных экземпляров в беседе с «Комсомольской правдой» раскрыла главный хранитель музея Ирина Ивлиева.

Так, в коллекции есть дневник Игоря Портнягина, погибшего на Великой Отечественной войне. Будучи подростком, он путешествовал по Кавказу и описывал свои эмоции, полученные от поездки. Кроме того, юноша рассказывал о местной природе, об исторических памятниках.

В записной книжке также содержатся рисунки, сделанные Портнягиным, в основном на них изображены крепости. Дневник, датированный 1939 годом, принесли в музей родственники солдата.

Ивлиева рассказала, что в то время, когда юноша вел записную книжку, существовали определенные правила заполнения дневников: что записывать и как это делать. В какой-то момент о дневнике узнали сотрудники университета в Грозном, они попросили выслать информацию о записях и рисунках.

Кроме того, в среди необычных экспонатов в музее есть казачья пика образца 1901 года, платье поэтессы Людмилы Татьяничевой, златоустовское украшенное оружие и многое другое.