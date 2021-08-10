Девушки массово отстригли волосы в честь униженной олимпийской чемпионки

Девушки запустили флешмоб в соцсетях, поддерживая униженную из-за внешности олимпийскую чемпионку Ан Сан. Соответствующие посты появились в Twitter.

В рамках акции пользовательницы соцсети массово отстригли длинные волосы в честь лучницы из Южной Кореи. Феминистическое движение получило название «Женская кампания по стрижке волос».

На размещенных в соцсети кадрах девушки азиатской и европейской внешности демонстрируют новые прически. «Столько лет понадобилось, чтобы я, наконец, решилась! Я пришла в салон и попросила "мужскую стрижку", но ту, которую обычно не делают мужчины», — поделилась одна из них, прикрепив к посту свои фото до и после процедуры.

Скандал развернулся в сети после выступления 20-летней Ан Сан на соревнованиях в Токио. Юзеры раскритиковали короткую «мужскую» стрижку лучницы, оскорбляя ее за неженственный образ. «Девушки, которые учатся в женских университетах, на 90 процентов склонны быть феминистками. Вот почему я ее не поддерживаю. Я ненавижу феминисток с мужскими стрижками. Люди должны держаться от них подальше», — высказался анонимный мужчина.

В своем Instagram-аккаунте Ан Сан ответила на комментарии обидчиков: «Пока вы сидите в своей комнате и пишете эти сообщения из-за комплекса неполноценности, я выигрываю золотые медали на Олимпийских играх».

Известно, что спортсменка завоевала три золотые медали для корейской сборной.