Мирный процесс в Ливии оказался под угрозой

Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар в речи, посвященной 81-й годовщине создания вооруженных сил страны, заявил, что его войска «не будут сдаваться и подчиняться какой-либо власти, кроме той, которая будет избрана народом напрямую». Данное заявление поставило мирный процесс в стране под угрозу, сообщает британский портал Middle East Eye.

Ливийский военачальник, ныне базирующийся на востоке страны в городе Бенгази, заявил, что его армия готова «к любым испытаниям во благо ливийского народа». Также Хафтар подчеркнул, что ведет борьбу против «колонизации страны» и «банд террористов».

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Жесткие заявления фельдмаршала последовали спустя несколько дней после интервью посла Соединенных Штатов в Ливии Ричарда Норланда (Richard Norland). Дипломат заявил, что Хафтар может сыграть позитивную роль в переговорах с гражданскими властями страны, расположенными в Триполи, и ливийскими военными. Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба также говорил о том, что переговоры с Хафтаром и его армией продолжаются вопреки всем сложностям.

Однако правозащитная организация Amnesty International оценивает попытки примирения с мятежным генералом в негативном ключе. Правозащитники считают, что фельдмаршала и боевиков ЛНА следует наказать за совершенные преступления. Также против Хафтара подано несколько исков в США. Американцы ливийского происхождения обвиняют военачальника в нарушении правил ведения войны и убийстве их родственников.

Гражданская война, длящаяся в Ливии с момента свержения Муамара Каддафи в 2011 году, обострилась в апреле 2019 года. Тогда войска фельдмаршала Хафтара начали наступление на ливийскую столицу. В июне 2020 года они оказались отброшены от Триполи после открытого вмешательства Турции. Осенью 2020 года было объявлено о прекращении огня и подготовке мирного урегулирования конфликта посредством выборов, которые должны состояться 24 декабря 2021 года. Перспективы мирного урегулирования ситуации в стране до сих пор окончательно не ясны, поскольку делегаты «Форума ливийского политического диалога» так и не смогли согласовать правовые рамки, необходимые для организации голосования.