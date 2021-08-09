В Ливии найдено очередное массовое захоронение

Ливийские власти нашли очередное массовое захоронение на территории города Тархун, расположенного к югу от Триполи. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Братская могила была обнаружена в субботу, 7 августа, там эксгумировано десять тел. Это второе массовое захоронение, найденное ливийскими властями за последние две недели. В убийстве людей обвиняют подконтрольную фельдмаршалу Халифе Хафтару Ливийскую национальную армию (ЛНА), занимавшую Тархуну до июня 2020 года.

Ранее директор «Главного управления по поиску и идентификации лиц, пропавших без вести» Люфи Тауфик (Lutfi Tawfiq) заявил, что власти располагают списком из 3650 людей, потенциально являющихся жертвами террора со стороны сил Хафтара. По состоянию на лето 2021 года в братских могилах на территории, ранее находившейся под контролем войск ЛНА, было обнаружено 140 тел.

Правительство Ливии просит ООН и Международный уголовный суд оказать содействие в расследовании данных преступлений.

Гражданская война, длящаяся в Ливии с момента свержения Муамара Каддафи в 2011 году, обострилась в апреле 2019 года. Тогда войска фельдмаршала Хафтара начали наступление на ливийскую столицу. В июне 2020 года войска военачальника оказались отброшены от Триполи после открытого вмешательства Турции. В результате достигнутых соглашений конфликт планируется разрешить путем выборов, намеченных на декабрь 2021 года.