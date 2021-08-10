Антилопа отвлекла леопарда от спаривания и погибла в его зубах

Импала отвлекла леопардов от спаривания и стала жертвой одного из хищников в заповеднике Саби-Сэнд, ЮАР. На видео с животными обратил внимание сайт радиостанции RFI.

На записи, которую снял один из гостей парка, видно, как леопард готовится спариться с самкой. Неожиданно оба животных отвлекаются на звук, который раздается неподалеку.

Леопард почувствовал добычу и мгновенно отбросил мысли о самке. Он приготовился к прыжку, и в этот момент в кадре появилась молодая импала. Леопард мгновенно набросился на испуганную жертву. В итоге она погибла. Затем он забрался на близлежащее дерево с антилопой в зубах, в то время как его несостоявшаяся любовница скрылась в темноте.

«Я всегда знал, что леопарды очень проворны. Я видел, как они выполняют различные акробатические трюки: ловят птиц и других антилоп, забираются на деревья, перепрыгивают через реки и скалы», —рассказал гид Фред Смит, который сопровождал туристов, ставших очевидцами этой сцены.

Он добавил, что под деревом рыскали гиены в надежде, что им тоже достанется часть импалы. Гид отметил, что эта сцена вошла в пятерку самых интересных зрелищ, которые он наблюдал за 12 лет работы в заповеднике.

Ранее также стало известно, что самец леопарда в частном заповеднике Лондолози на территории Национального парка Крюгера в ЮАР отобрал у самки добычу на глазах у гиен. Потерпевшей поражение хищнице пришлось слезть с дерева, чтобы отправиться на новую охоту.