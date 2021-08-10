Врачи удалили килограммовый ком волос из желудка девочки

Врачи удалили огромный комок волос из желудка 15-летней жительницы индийской деревни Валлипурам, штат Тамилнад. Об этом сообщает издание International Business Times.

Девочку, которая весит всего 35 килограммов, доставили в больницу с жалобами на снижение аппетита и веса и регулярные приступы тошноты. Врачи провели пациентке обследование и приняли решение о необходимости операции. Они обнаружили в желудке подростка ком волос весом 1,3 килограмма.

Из-за кома девочка не могла принимать пищу и получать питательные вещества. Семья индианки не знала, что ребенок два года ел собственные волосы. Врачи диагностировали у нее синдром Рапунцель — редкое расстройство, при котором у пациентов возникает навязчивое желание поедать собственные волосы. По данным экспертов, к настоящему времени в мире зафиксировано всего 65 подобных случаев.

После операции девочку выписали из больницы. Ее здоровье восстанавливается.

Ранее сообщалось, что врачи извлекли из желудка пятилетней жительницы Индии полуторакилограммовый ком волос. Девочку, также страдавшую синдромом Рапунцель, пришлось отправить на операционный стол после того, как она пожаловалась на боль и вздутие живота.

