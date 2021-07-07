Из желудка пятилетней девочки извлекли полтора килограмма волос

Врачи извлекли из желудка пятилетней жительницы Индии полуторакилограммовый ком волос. Об этом сообщает Daily Mirror.

Девочку, страдавшую синдромом Рапунцель, пришлось отправить на операционный стол после того, как она пожаловалась на боль и вздутие живота.

Родители ребенка признались, что она начала есть волосы два с половиной года назад. Они пытались бороться с этим болезненным пристрастием и даже стригли ее наголо, но тогда девочка пыталась есть волосы окружающих.

Для проведения операции понадобились усилия пяти медиков. Доктор Вивек Бхаду (Vivek Bhadoo), возглавлявший хирургическую бригаду, рассказал, что трихофагия (синдром поедания волос) обычно связана с серьезными психическими расстройствами.

Синдром Рапунцель - крайне редкая форма скопления волос в желудке больного трихофагией, которая вызывает непроходимость кишечника. Всего в мире было официально зарегистрировано 64 случая этого заболевания с 1968 года.

Ранее сообщалось, что врачи обнаружили огромный ком волос в желудке жительницы Великобритании. Его диаметр составлял 48 сантиметров.