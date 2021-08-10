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Британия пожалела о закрытии ряду граждан въезда в Россию из-за Чечни

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Фото: Chris Lawton / Unsplash

Великобритания пожалела о том, что Россия решила закрыть въезд на свою территорию для ряда британских граждан. Об этом заявил представитель МИД Британии в разговоре с РИА Новости.

«Это необоснованный шаг, который вызывает сожаление. Он контрастирует с тщательно обоснованным и прозрачным процессом, который используется в Великобритании при применении антикоррупционных санкций, а также санкций в защиту прав человека», — считает дипломат.

Москва закрыла въезд ряду представителей Великобритании в ответ на санкции из-за нарушений прав человека в Чечне. По мнению российского МИД, Лондон избрал недружественный курс по отношению к российскому государству и демонстрирует это «ничем не обоснованными выпадами» и попытками вмешиваться в его внутренние дела. Заявление дипломатического ведомства завершается словами об «адекватном пропорциональном ответе» на любые шаги британской стороны.

В докладе Госдепартамента США о нарушениях прав человека в мире, опубликованном в марте текущего года, Чечня упоминается 48 раз. Там говорится, что чеченские силовики причастны к регулярным и массовым похищениям и пыткам невиновных людей.

В декабре прошлого года США синхронно с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения из-за «нарушений прав человека». Под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат», MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat, «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест». Вскоре после этого стало известно, что «Ахмат» может получить в связи с этим государственную поддержку в размере от 1 до 1,4 миллиарда рублей.

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