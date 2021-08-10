Политолог предрек раскол внутри «Талибана»

После победы в афганской войне в рядах радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) может произойти раскол. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Политолог пояснил, что между лидерами движения есть серьезные противоречия по поводу того, как должно выглядеть будущее страны.

Он также не исключил и сценарий «войны всех против всех» — распад страны на отдельные правительства, как это уже произошло в 1992 году, когда вооруженная оппозиция вошла в Кабул и правительство было свергнуто. Удастся ли талибам предотвратить такое развитие событий, предсказать сложно. «Поэтому возможен раздел Афганистана и между различными группировками, и между различными фракциями талибов», — подчеркнул Мендкович.

Ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. 9 августа «Талибан» заявил о захвате города Айбак — столицы провинции Саманган. Перед этим талибы за один день захватили три ключевых города в Афганистане — Кундуз, Сар-э-Пуль и Талукан. По некоторым данным, талибы убивают мирных жителей.

7 августа США направили в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с талибами. Сообщалось, что самолеты наносили удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд.