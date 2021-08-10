Трех генералов отстранили от службы после ареста бывшего главы полиции Камчатки

Трех генералов отстранили от службы после того, как арестовали бывшего начальника Камчатского УМВД Михаила Киселева. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о замначальника ГУ МВД по Москве генерал-лейтенанте Андрее Понорце, начальнике УВД по Юго-Западному округу Москвы генерал-майоре полиции Юрии Демине и замначальнике департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майоре Виталии Краснове.

Хинштейн отметил, что именно эти люди были причастны к продвижению Киселева по службе. В частности, уточнил он, Понорец и Демин в 2017 году выступили в качестве поручителей для включения экс-начальника камчатской полиции в федеральный кадровый резерв (ФКР). При этом депутат усомнился в том, что к карьерному росту Киселева были причастны только указанные лица.

В свою очередь источник РБК, близкий к МВД, сообщил, что еще один силовик, начальник УВД по ЗАО генерал-майор полиции Анатолий Фещук подал заявление о выходе на пенсию. Собеседник издания также пояснил, что упомянутый Хинштейном генерал-майор Краснов был отстранен из-за того, что ранее оказывал Киселеву протекцию.

Киселев был задержан в начале августа по подозрению в получении взятки в размере 2 миллионов рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, экс-начальник полиции Камчатки получил незаконное вознаграждение в июле 2020 года от предпринимателя за сокрытие подчиненными факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу.