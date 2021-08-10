Тульский пенсионер показал на видео место расстрела женщины с ребенком

Расстрелявший женщину с ребенком тульский пенсионер показал на видео место убийства. Запись публикует НТВ.

На кадрах видно, как житель деревни Панарино идет в наручниках в сопровождении правоохранителей. Он показывает место, откуда вышли женщина с двухлетней дочерью, и рассказывает следователям, как выстрелил в них. Также мужчина показал свой дом и баню, где прятался после расстрела.

8 августа в деревне Панарино 69-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью. От полученного ранения ребенок скончался на месте, женщину госпитализировали. Подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего») и части 3 статьи 30 пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ.

Предположительно, мужчина открыл стрельбу из-за «обидных слов» детей.

Как рассказал отец погибшего ребенка, перед убийством подозреваемый велел одному из мальчиков, который играл на улице, выбросить мусор, в ответ ребенок нагрубил.

Мужчина разозлился, взял дома ружье и вернулся на улицу. Окружающие услышали первый выстрел, затем подозреваемый направил ружье в сторону помойки, мимо которой в этот момент проходила женщина с ребенком.