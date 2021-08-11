Жителей Украины предупредили об угрозе «ада» из-за изменения климата

Климатолог Светлана Краковская в беседе с «Украинской правдой» предупредила жителей Украины об угрозе «ада» из-за изменения климата.

Специалист заявила, что мир прошел «точку невозврата». Она отметила, что дней, в которые температура воздуха будет превышать 35 градусов, на Украине с каждым годом будет все больше.

Краковская пояснила, что стихийные бедствия, включая засухи, наводнения, шквальные ветры, ливни и землетрясения являются следствием климатических изменений.

«Но это при жестком сценарии — если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад», — сказала она.

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предрек Донбассу экологическую катастрофу международного масштаба из-за опасности затопления шахт, заброшенных угледобывающими компаниями. Он рассказал, что в одной из таких шахт под наименованием «Юнком» советская власть проводила ядерные испытания, загрязнив радиацией подземные воды.