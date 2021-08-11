ФСБ раскрыла архивы об участии советских военных в карательном батальоне СС

В ФСБ обнародовали данные о русских эмигрантах из карательного полка СС «Варяг»

В ходе поиска нацистских преступников и их пособников в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время органами безопасности были собраны данные об участии бывших советских военнослужащих в карательном батальоне СС «Варяг». Материалы архива обнародованы на сайте ФСБ России в рубрике «Архивные материалы».

В частности, архив собран управлением ФСБ России по Тульской области из следственного дела бывшего военнослужащего украинской роты особого полка СС «Варяг» Григория Бурбело. Он добровольно вступил в батальон и участвовал в карательных операциях против югославских партизан в 1944-1945 годах.

С помощью отдельных представителей русской военной эмиграции, которые сотрудничали с нацистами, был сформирован полк особого назначения СС «Варяг». В него входили русские эмигранты, проживавшие в Югославии. Командиром батальона СС назначили бывшего офицера Русской императорской армии М. Семенова, который получил чин гауптштурмфюрера СС. В 1941 году он установил контакт со спецслужбами Третьего рейха, которые помогали создавать батальон.

В полк «Варяг» набирали проходивших подготовку в лагере в Зандберге (Верхняя Силезия) советских военнопленных. Из бывших военнослужащих Красной Армии готовили агентов, завербованных главными командами «Цеппелин» внешней разведки Главного управления имперской безопасности.

Роты из агентов подразделялись на русских, украинцев, донских казаков, а также представителей кавказских и среднеазиатских национальностей.