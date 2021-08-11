Coca-Cola названа убийцей пляжей

Пластиковые бутылки и жестяные банки из-под напитков компании Coca-Cola оказались убийцами британских пляжей. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование благотворительной организации Surfers Against Sewage (SAS).

В рамках исследования почти четыре тысячи добровольцев собирали мусор на пляжах, пройдя в общей сложности 11 тысяч миль (17,7 тысячи километра). Акция стала крупнейшей уборкой территории в Великобритании. Волонтеры обнаружили, что собранный мусор состоял из упаковок 10 тысяч товарных знаков, принадлежащих 328 компаниям. Согласно данным отчета, 65 процентов всего мусора, оставленного на пляжах Великобритании, приходится на 12 компаний: Coca-Cola, PepsiCo, AB InBev, McDonald's, Mondelez International, Heineken, Tesco, Carlsberg Group, Suntory, Haribo, Mars и Aldi. Чаще всего отдыхающие загрязняют пляжи пустой тарой Coca-Cola.

Руководитель SAS Хьюго Тагхольм призвал власти Великобритании скорее запустить схему возврата депозита — программу, согласно которой покупатель доплачивает за товар в одноразовой упаковке, но может вернуть деньги, если сдаст пустую тару в пункт приема. После начала пандемии реализацию программы отложили до 2024 года, хотя под нее попадает больше половины продукции 12 компаний-загрязнителей пляжей и 80 процентов упаковки Coca-Cola. Тагхольм также сообщил, что несмотря на активное распространение средств индивидуальной защиты, они составляют лишь 2,5 процента от собранного пластика, к которому не имеют отношения производители напитков и продуктов.

Представитель Coca-Cola выразил сожаление, что упаковка из-под продукции компании оказалась не там, где должна быть. «Вся наша упаковка на 100 процентов пригодна для вторичной переработки. Наша цель — перерабатывать как можно больше, чтобы выпускать упаковки заново», — отметили в компании.

В конце прошлого года вышел доклад организации Break Free From Plastic о компаниях, наиболее загрязняющих планету пластиком. Первые три места антирейтинга заняли Coca-Cola, PepsiCo и Nestlé. Мусор от продукции Coca-Cola обнаружили в 51 из 55 стран.