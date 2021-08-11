Азербайджан отказался комментировать слова своего экс-посла о «русских свиньях»

Министерство иностранных дел Азербайджана отказалось комментировать поведение своего бывшего посла Исфандияра Вагабзаде, который сравнил русских со свиньями и оскорбил лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом пишет «Sputnik Азербайджан».

По мнению представителей ведомства, отставной дипломат не выражает мнения ни одного из государственных органов или страны в целом, а потому комментировать его слова «было бы неправильно».

Вагабзаде записал видеообращение к Жириновскому накануне, 10 августа. Он пояснил, что его оскорбили слова политика о роли России в становлении государственности Азербайджана. «Володь, слушай, жирная свинья, старый осел. Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация», — сказал экс-посол.

Он добавил, что в советские времена успел исполнить свой «оккупационный долг» в Афганистане и рассказал, как азербайджанцы «умирают с голоду» ради русских. В ответ на это Жириновский потребовал возбудить против Вагабзаде уголовное дело и назвал суждения бывшего дипломата средневековыми.