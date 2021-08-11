Украинский генерал уличил Зеленского в непрофессиональном поведении

Заместитель секретаря Совбеза страны, бывший замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и команда руководителей страны допустили ошибку в ходе визита на остров Змеиный. О непрофессиональном поведении лидера страны он сообщил на своей странице в Facebook.

«На войне командир и начальник штаба на одном борту не летают, и в одной машине не ездят. Даже при отсутствии боевых действий на территории страны — это закон», — уличил Зеленского Кривонос, отметив, что в ходе визита президента целый штаб страны летел в одном вертолете якобы «под прицелом российских ракет».

Соответствующий вывод генерал сделал из фотографий, которые были опубликованы на официальном сайте президента Украины. На снимках военные выходят из вертолета следом за президентом.

9 августа Зеленский приехал на остров Змеиный, расположенный в Черном море, и понаблюдал за военными учениями, в которых участвуют объединенные силы ВС страны. В операции участвовали морские пехотинцы, авиация, наводные силы, а также группа специального назначения. По словам Зеленского, эти учения проходят «на очень высоком уровне».