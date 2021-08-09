Зеленский понаблюдал за украинскими учениями с острова Змеиный

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на остров Змеиный, расположенный в Черном море, и понаблюдал за военными учениями, в которых участвуют объединенные силы ВС страны. Об этом сообщается на сайте офиса президента.

По данным ведомства, военные отрабатывали охрану и оборону острова. В операции участвовали морские пехотинцы, авиация, наводные силы, а также группа специального назначения. Отмечается, что все они уничтожили корабли условного противника и удачно отразили «потенциальные попытки агрессора» захватить остров Змеиный.

После этого президент Украины отметил важность проведения подобных мероприятий. По словам Зеленского, эти учения проходят «на очень высоком уровне». Событие такого масштаба доказывает, что «мы понимаем, в какое время живем, с кем мы боремся», добавил он.

Зеленский заявил, что страна владеет мощной армией, которая может защитить государственность и суверенитет «на каждой части независимой земли».

Украинский остров Змеиный входит в состав Килийского района Одесской области и расположен в 35 километрах от побережья Черного моря. Его площадь равна примерно 20,5 гектара. В 2009-м его признали островом, хотя ранее он считался скалой. Змеиный имел важное значение при рассмотрении территориального спора, возникшего у Украины с Румынией, об определении госграницы континентального шельфа и экономической зоны.

Ранее в Черном море стартовала активная фаза военных учений Dive-2021 с участием стран НАТО и Украины. На них объединенные в международную группу военные будут отрабатывать синхронизацию действий под водой.

В июле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что считает армию своей страны одной из самых профессиональных и сильнейших в Европе.