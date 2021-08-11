Бородина пообещала миллион рублей доказавшей ненатуральность ее губ подписчице

Телеведущая Ксения Бородина пообещала миллион рублей своей подписчице в случае, если та докажет ненатуральность объема ее губ и цвета волос. Такое заявление она сделала в сторис своего Instagram-аккаунта в среду, 11 августа.

37-летняя знаменитость опубликовала скриншот комментариев под фотографией, где одна из поклонниц осведомилась, каким оттенком Бородина красит волосы. Последняя, в свою очередь, ответила, что на кадре запечатлен ее природный цвет. «Да врет она, конечно», — написала ниже еще одна комментаторша.

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«Ольга, приезжайте в Москву, пойдем с вами в первый попавшийся салон на экспертизу и все снимем на камеру, заодно и губы проверим, если все натуральное, то вы мне — один миллион! Если нет, то я вам!» — предложила ей ведущая.

В следующей сторис Бородина рассказала, что с 20 лет красила волосы и никогда этого не скрывала, однако перестала посещать парикмахерские с такой целью в течение последних трех лет. Она также добавила, что всегда сообщает в соцсетях о процедурах по уходу за лицом и инъекциях. «Зачем скрывать про губы? Мне что, 16 лет, мамка уши надерет?» — заключила она.

В апреле Ксения Бородина поделилась пляжным снимком с отдыха в Дубае и вызвала споры среди поклонников. На фото она запечатлена в полный рост на фоне отеля «Бурдж-эль-Араб» в бикини. Некоторые подписчики заподозрили ее в фотошопе. «Ого! Как ноги-то у вас выросли! Что ели?» — писали они в комментариях.