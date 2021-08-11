iPhone научили самодиагностике

Apple изобрела смартфон, который умеет автоматически определять повреждения экрана. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Соответствующий документ появился на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). В нем описывается конструкция «электронного дисплея с контролем схемы с использованием резистора обнаружения трещин». Инженеры предложили добавить на переднюю панель смартфона дополнительную секцию с резисторами, чувствительными к деформации. В этом случае датчики будут отправлять информацию о поломке экрана, то есть фактически iPhone научится самостоятельно проводить диагностику.

Работа системы основана на измерении сопротивления на резисторах. В случае, если сенсоры зафиксируют повышенное сопротивление на дисплее, это может свидетельствовать о поломке передней панели. В подобной ситуации система уведомит пользователя о неполадке. Вероятно, механизм создан с целью предупреждения владельцев устройств о том, что пользоваться смартфоном с разбитым экраном опасно.

Заявка на патент была подана 13 февраля 2018 года, однако документ появился в базе USPTO только сейчас. По словам журналистов, Apple еженедельно регистрирует множество патентов и большая часть из них не находит отражения в гаджетах корпорации.

В апреле один из главных конкурентов Apple на рынке смартфонов — Samsung — запатентовал смартфон с усиленным корпусом. Усиленная боковая рамка будет предназначена для складных смартфонов, что позволит увеличить их прочность.