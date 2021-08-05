В Apple придумали способ скрыть «монобровь» на iPhone

Apple изобрела смартфон с гибридной «монобровью». Об этом сообщает издание Patently Apple.

Соответствующая заявка была подана в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO). Согласно описанию, в компании придумали, как скрыть экранный вырез, находящийся в верхней части передней панели. Для этого используется гибкий экран с высоким коэффициентом светопроводимости.

Специалисты Apple зарегистрировали два способа скрыть блок камер и сенсоров. В первом случае фронтальная камера и сенсоры TrueDepth, отвечающие за работу Face ID, располагаются на гибкой подложке, находящейся под экраном. При необходимости — включении фронтальной камеры или сканировании лица — подложка принимает горизонтальное положение относительно корпуса устройства. Затем она скрывается обратно.

Во втором варианте под дисплеем находится механизм, удерживающий селфи-камеру и сенсоры в определенном состоянии. При запуске камеры дисплей будет сдвигаться вниз, в обычном состоянии — скрываться в верхней части корпуса. Данное изобретение позволит Apple создать смартфон с полностью безрамочным экраном.

Ранее журналисты Patently Apple обнаружили на сайте USPTO изобретение Apple, позволяющее скрыть дактилоскопический и биометрический датчики под дисплей iPhone. Расположенная под передней панелью матрица способна принимать лучи света и осуществлять «биометрическую визуализацию».