Раскрыт полностью безрамочный iPhone

Apple запатентовала смартфон со встроенным под экраном дактилоскопическим сенсором. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Информация об изобретении американской компании была обнаружена в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Согласно описанию, инженеры Apple создали технологию, которая позволит разместить дактилоскопический сенсор под дисплеем iPhone. Расположенная под передней панелью матрица способна принимать лучи света и осуществлять «биометрическую визуализацию».

Также описанная технология позволит спрятать под экран фронтальную камеру и прочие датчики. С помощью данного изобретения Apple сможет создать полностью безрамочный смартфон. При этом неизвестно, как именно будет осуществляться проверка личности пользователя девайса, так как новая технология допускает использование как биометрического, так и дактилоскопического сенсора.

Авторы отмечают, что Apple еще не освоила разработку безрамочных смартфонов. В старых iPhone часть передней панели занимала кнопка Home и горизонтальные рамки, в новых девайсах в верхней части экрана располагается набор датчиков TrueDepth, которые отвечают за работу Face ID.

Ранее стало известно, что запланированные на осень смартфоны серии iPhone 13 получат ускоренную зарядку мощностью до 25 ватт. В настоящий момент флагманы Apple поддерживают зарядку мощностью до 20 ватт.