Женщина попыталась откусить огромный бургер, вывихнула челюсть и стала инвалидом

Британка стала инвалидом после вывиха челюсти при попытке откусить огромный бургер из KFC

Жительница британского города Портсмут, графство Гэмпшир, вывихнула челюсть, когда пыталась откусить огромный бургер. В результате она стала инвалидом, пишет издание Daily Mail.

Несколько лет назад 34-летняя Холли Стревенс (Holly Strevens) смотрела телевизор и ела бургер из KFC. «Внезапно раздался громкий щелчок, — вспоминает она. — Это был мой левый челюстной сустав».

Вывих челюсти привел к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, затем у женщины развился челюстной артрит. Она до сих пор страдает из-за постоянных болей, вызывающих неэпилептические приступы, а ее рот открывается только на 13 миллиметров — это почти втрое меньше, чем у здорового человека.

Стревенс пережила две операции, после которых у нее остался огромный шрам, начинающийся на уровне глаз и заканчивающийся возле мочки уха. Несмотря на это, проблемы сохранились. «Я пожалела, что ела этот бургер, — признается она. — Он изменил мою жизнь».

В 2017 году сообщалось, что британка дважды сломала шею во время чиханья и смеха. Ей пришлось провести 14 недель со специальным фиксатором на шее, ограничивающим подвижность головы.