Россиян задержали за похищение школьниц

В Саратовской области задержаны напавшие на семью и похитившие двух школьниц россияне. Об этом в среду, 11 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 9 августа двое мужчин подъехали к дому 45-летнего местного жителя. Они перелезли через забор и направились к входной двери. Услышавший шум хозяин вышел навстречу и поинтересовался, что им нужно. В ответ россияне напали и избили его. Нанеся потерпевшему множество ударов по голове и телу, они ворвались в дом и похитили двух его дочерей семи и 12 лет.

Мужчины отвезли и спрятали девочек в одной из квартир Саратова. Потерпевший немедленно сообщил о случившемся полицейским, сыщики оперативно установили место нахождения детей и освободили их, задержав похитителей. Возбуждено уголовное дело по статье 126 («Похищение двух несовершеннолетних»). Подозреваемые не признали своей вины. Расследование уголовного дела продолжается.

5 марта сообщалось, что в Тульской области 38-летний Александр Брежнев признан виновным в похищении, изнасиловании и убийстве 13-летней школьницы и приговорен судом к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима.