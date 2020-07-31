В Омске подозрительный россиянин напал на школьниц в подъезде жилого дома и попал на видео. Ролик в пятницу, 31 июля, публикует Telegram-канал LifeShot.

На кадрах видно, как мужчина с длинными темными волосами, лицо которого скрыто кепкой, заходит в подъезд следом за двумя малолетними девочками. Когда дети стали подниматься по лестнице, он попытался схватить одну из девочек, но школьница крепко вцепилась в перила и начала звать на помощь. После безуспешной попытки похитить ребенка, мужчина ретировался.

Омская полиция ведет активный розыск подозреваемого, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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