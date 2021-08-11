СБУ подтвердила запрет на въезд Киркорову

Служба безопасности Украины подтвердила, что на три года запретила въезд Филиппу Киркорову

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что на три года запретила въезд в страну российскому артисту Филиппу Киркорову. Об этом сообщает «Детектор медиа».

В СБУ отметили, что решение было принято 7 июня «в интересах обеспечения национальной безопасности Украины» и в соответствии с законом «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

В июне министерство культуры и информационной политики Украины по рекомендации СБУ внесло Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. В спецслужбе пояснили, что артист поддерживал присоединение Крыма к России и регулярно приезжал на полуостров.

Позже Киркорова исключили из черного списка. СБУ заявила, что нужно дополнительно проработать вопрос.