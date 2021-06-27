На Украине объяснили исключение Киркорова из черного списка Минкульта

Российский артист Филипп Киркоров был внесен в черный список на Украине по просьбе Службы безопасности страны в связи с судебными прецедентами, объяснили в пресс-службе ведомства. Об этом пишет издание «Известия».

Как сообщили в Службе безопасности, сейчас необходимо время для анализа ситуации. «Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке по данному вопросу», — заявили в ведомстве.

Ранее 27 июня Киркорова исключили из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины. В перечне лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, находятся 200 человек, Киркорова среди них нет. В последний раз этот список обновлялся 25 июня. При этом 24 июня в черном списке ведомства находился 201 человек.

23 июня стало известно, что Киркорова признали угрозой национальной безопасности Украины. Комментируя решение официального Киева, артист предположил, что местные чиновники таким образом «пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде».