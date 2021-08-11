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Азиатский чиновник попытался придушить чернокожего дипломата и попал на видео

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Сотрудники иммиграционной службы Индонезии напали на дипломата из Нигерии и попытались придушить его прямо в машине. Инцидент вызвал международный скандал: Абуджа требует, чтобы Джакарта наказала чиновников, и угрожает «пересмотреть» свои взгляды на сотрудничество. Об этом пишет «Би-би-си».

На кадрах, распространенных в Twitter, отчетливо видно, как неизвестные чиновники нападают на консульского сотрудника Абдулрахмана Ибрагима. Можно услышать, как чернокожий дипломат кричит: «Я не могу дышать» и «Моя шея, моя шея».

Азиатские чиновники не объяснили причины своего поступка. Индонезийские власти принесли извинения властям Нигерии и пообещали разобраться в инциденте. Однако некоторые представители Нигерии требуют не останавливаться на расследовании, а заставить Индонезию понести серьезное наказание. Так, министр иностранных дел африканской страны Джеффри Оньяма считает, что против Джакарты следует ввести санкции.

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