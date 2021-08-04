Десятки человек погибли в результате нападения боевиков на нигерийские деревни

Боевики неизвестной вооруженной группировки совершили смертельное нападение с десятками погибших на четыре деревни в нигерийском штате Кадуна. Об этом сообщает Daily Post Nigeria.

Во время налета бандиты убили 68 человек, сожгли 63 дома и уничтожили 68 гектаров сельскохозяйственных угодий. Губернатор штата Кадуна Маллам Насир Эруфай выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также поручил провести подробную оценку нанесенного ущерба.

В Нигерии сохраняется тяжелая ситуация с безопасностью местных жителей. Ранее боевики потребовали выкуп за 80 детей, похищенных из школы-интерната штата Кадуна. Они заявили, что отпустят детей, если им заплатят 194 тысячи долларов. До этого бандиты освободили 28 заложников.