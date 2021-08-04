В Нигерии боевики потребовали выкуп за 80 похищенных детей

В штате Кадуна на северо-западе Нигерии боевики потребовали выкуп за 80 детей, похищенных из школы-интерната в прошлом месяце. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя местного отделения нигерийской Христианской ассоциации Джозефа Хаяба, участвующего в переговорах об освобождении заложников.

Пастор рассказал, что похитители хотят получить один миллион найр за каждого ребенка. Таким образом, общая сумма требуемого выкупа составляет около 194 тысяч долларов. После получения денег боевики обещают освободить всех школьников.

Отмечается, что ранее преступники уже отпустили 28 заложников. По словам Хаяба, до этого троим похищенным удалось сбежать, но впоследствии их снова схватили и также потребовали денежное вознаграждение от их родителей.

5 июля стало известно, что группа вооруженных людей напала на христианскую школу-интернат в нигерийском штате Кадуна. Злоумышленники похитили 140 учеников. Отмечается, что 25 детей успели скрыться от нападавших. Этот инцидент стал десятым случаем похищения детей с целью получения выкупа в стране за 2021 год.