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Восстание исламистов в Нигерии спровоцировало голод миллионов детей

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Фото: Joy Simon / Reuters

Восстание исламистов на северо-востоке Нигерии стало причиной голода среди 2,3 миллиона детей и подростков. Об этом сообщается в отчете благотворительной организации Save the Children.

Массовые нападения боевиков на деревни заставили крестьян покинуть свои наделы, что спровоцировало продовольственный кризис в аграрной стране. Из 2,3 миллиона несовершеннолетних голодающих, порядка 700 тысячам не исполнилось пяти лет. В общей совокупности без продовольствия в стране осталось более четырех миллионов граждан.

По сообщению Reuters, ООН считает нынешние масштабы продовольственной катастрофы в Нигерии самыми большими с начала восстания исламистов в 2015 году. При этом благотворительные организации ожидают, что голод будет только расти в ближайшие годы. Другими факторами бедствия они называют климатические условия и пандемию коронавируса.

В Нигерии сохраняется тяжелая ситуация с безопасностью. 4 августа в результате нападения боевиков на несколько деревень на северо-западе страны погибли 68 человек, были сожжены 63 дома и уничтожены 68 гектаров крестьянских угодий. В тот же день боевики потребовали собрать им 194 тысячи долларов за освобождение 80 детей, захваченных в школе-интернате штата Кадун.

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