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В Пентагоне пригрозили санкциями из-за иранского «поворота к России»

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Фото: Nazanin Tabatabaee / Reuters

Россия и Китай стали проявлять более активный интерес к военному сотрудничеству с Ираном после истечения оружейного эмбарго. Об этом заявила помощник главы Пентагона по вопросам Ближнего Востока Дана Строул, ее слова приводит РБК.

«Мы наблюдаем, как Китай подписал двадцатилетнее соглашение о стратегическом партнерстве с Ираном, а россияне проводят переговоры о поставках оружия», — сказала она. Строул также указала, что США готовы задействовать санкции и дипломатические средства, чтобы предотвратить поставки вооружений в Иран со стороны Москвы и Пекина.

«Поворот к Китаю или России не поможет их безопасности или стабильности, тем более в то время, когда они пытаются помочь Ирану нарастить мощь его обычных вооружений», — добавила дипломат.

Ранее обозреватель Джон Россомандо предрек США «худшее военное поражение» со времен Второй мировой войны. Как отметил Россомандо, Соединенные Штаты сейчас являются «бумажным тигром», каким была Франция до вторжения гитлеровской Германии. «Они похожи на французских военных, которые сражались в 1940 году, используя устаревшие подходы Первой мировой войны», — резюмировал он.


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