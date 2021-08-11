Госканал наградил Кадырова премией в 45 тысяч рублей за видео с попугаем

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев наградил главу республики Рамзана Кадырова премией в размере 45 тысяч рублей за «качественный контент и освещение событий, происходящих в регионе». Об этом сообщается на сайте организатора конкурса среди репортеров ЧГТРК «Грозный».

Госканал уточнил, что Кадыров присылает самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, снятые в экстремальных условиях. В частности, глава Чечни предоставил кадры из собственного сада, на которых запечатлен его попугай.

«В ходе прямого эфира Рамзан Кадыров снимал на камеру мобильного телефона репортаж, комментируя окружающую его обстановку», — говорится в сообщении ЧГТРК.

В сентябре прошлого года глава Чечни рассказал о тяге к природе и сельскому хозяйству. По словам Кадырова, он всегда выращивал овощи, фрукты и ягоды на приусадебных участках, а также содержит скот и кур. Глава Чечни отметил, что не отказался от своего пристрастия, несмотря на плотный рабочий график и постоянные разъезды.