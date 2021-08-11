В Совфеде оценили риск массовых протестов после выборов в Госдуму

После выборов в Госдуму в России могут начаться незаконные массовые акции протеста, которые организует Запад. Так риск провокаций оценил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его слова передает РИА Новости.

«Есть основания полагать, что Запад может использовать это непризнание итогов выборов в Госдуму, чтобы подтолкнуть своих ставленников к организации противоправных протестов и различных провокаций в России», — заявил сенатор во время пресс-конференции в Москве.

Кроме того, он считает, что отказ от наблюдательной комиссии ОБСЕ был заранее спланирован Западом, чтобы использовать его в качестве предлога для отказа признавать результаты выборов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что наибольшую опасность для государства представляет внутреннее разложение общества, которому активно способствуют западные страны, насаждающие свою «псевдолиберальную идеологию».