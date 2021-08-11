Российскую отрасль спасут с помощью силовиков и заключенных

В текущем и следующем годах Минобороны, Министерство внутренних дел (МВД) и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обязались закупить 53,3 тысячи тонн минтая. О таком решении со ссылкой на представителя Минсельхоза пишут «Ведомости».

Проблема переизбытка рыбы и рыбной продукции на Дальнем Востоке обсуждалась на заседании Минсельхоза. Спасать отрасль решили с помощью централизованных закупок и льгот для РЖД на перевозки минтая.

Материалы по теме Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты? На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование

Излишки возникли из-за отказа Китая закупать российскую рыбу, поводом для которого стало обнаружение осенью 2020 года коронавируса на упаковках. С января по апрель на Дальнем Востоке на складах скопилось 90 тысяч тонн минтая. Однако накануне сезона лососевой путины мощности для хранения необходимо освобождать.

Кроме того, позиция Китая привела к обрушению цен на минтай со 100-110 рублей за килограмм в начале 2020 года до 60-65 рублей в настоящее время.

Вариант с силовиками обсуждался 22 июля, после чего ведомства попросили представить отчеты, сколько они могли бы закупить. Как отмечается в материале, в текущем году силовики согласились купить 13,9 тысячи тонн, а в 2022-м — 39,4 тысячи. При этом источник в одном из ведомств указывает, что даже такие объемы выглядят избыточными.

Участники рынка не смогли предположить, сколько ведомства потратят на рыбу. По рыночной стоимости такой объем обойдется в 3,2-3,5 миллиарда рублей, однако в случае госзакупок, как правило, цена оказывается ниже. Тем не менее они согласны с тем, что госзакупки являются самым эффективным способом решения проблемы.

Первый замглавы Русской рыбопромышленной компании Савелий Карпухин подчеркнул, что практику следует заметно расширить: поставлять силовикам порядка 100 тысяч тонн, распространить поставки на медучреждения, школы и детские сады.